Soldi (tanti) in arrivo per Mediaset. Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi ha infatti vinto la causa per le querele esposte contro DailyMotion e Vimeo ha incassato 10,5 milioni di euro di risarcimento. Sui due siti di condivisione video erano presenti centinaia di clip di proprietà dell'azienda di Cologno Monzese coperte dal diritto d'autore. Nello specifico, 5,5 milioni di euro arriveranno da DailyMotion e 5 da Vimeo.





Come riporta il sito specializzato Davidemaggio.it, il Tribunale di Roma ha sottolineato come Vimeo sia una società che opera "nel business dell'intrattenimento e della pubblicità legata ai contenuti pubblicati" e abbia "nella sua disponibilità strumenti tecnici che consentono di ridurre fino al 98% il rischio che vengano caricati contenuti tutelati da diritti d'autore". Secondo il giudice, il portale ha svolto "un'evidente attività di manipolazione sui contenuti in questione dimostrando piena consapevolezza della presenza di materiale illecitamente caricato in violazione del generale principio di buona fede". Dopo i due portali, e in precedenza Facebook e Yahoo!, potrebbe toccare a Instagram su cui molte pagine pubblicano "abusivamente" i video dei programmi Mediaset.