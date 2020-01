Paradiso fiscale, il Portogallo cambia idea: la stangata del 10 per cento sui pensionati italiani

Addio paradiso fiscale. Il Portogallo cambia rotta e fissa una tassa del 10 per cento per tutte le entrate previdenziali degli stranieri "residenti non abituali in loco". In parole povere i pensionati che si trasferiranno qui non avranno più diritto a 10 anni di esenzione fiscale. Accanto alla brutta notizia, ce n'è però una più bella. Si tratta del fatto che la stangata si applica solo a chi si trasferisce e non a chi già vive nel Paese lusitano.

Il Portogallo ha così ceduto alle numerose pressioni dell'Unione europea che, a sua volta, doveva fare i conti con i rimproveri degli altri paesi membri martoriati dall'attrattivo vantaggio che poteva offrire quella parte di penisola iberica.