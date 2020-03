Wall Street crolla e trascina giù le Borse europee: Piazza Affari in rosso, il decreto Cura Italia non basta

16 marzo 2020 a

a

a

Un lunedì nero per le Borse europee, in seguito al crollo di Wall Street. La situazione è migliorata nel pomeriggio, ma la prima parte di giornata è stata segnata da pesantissime perdite. Il Dow Jones ha ceduto l’11,99% e il Nasdaq l’11,67%, mentre la Borsa di Milano ha toccato nuovi minimi a -11%, sempre con diversi titoli sospesi per eccesso di ribasso. La parziale buona notizia è che a Piazza Affari il Ftse Mib ha recuperato dopo la pubblicazione del decreto Cura Italia, ma ha comunque ceduto il 6,06%. Neanche la decisione della Federal Reserve - che ha azzerato i tassi e garantito acquisti di titoli per 700 miliardi di dollari nei prossimi mesi - ha sortito effetti positivi sui mercati: le Borse europee crollano in doppia cifra percentuale e recuperano solo in piccola parte, la seduta resta drammatica.