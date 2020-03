Coronavirus, la Commissione Ue sospende il Patto di stabilità: mai accaduto prima

20 marzo 2020 a

Il coronavirus cambia la storia dell'Unione europea. La Commissione Ue ha attivato la clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità. Una misura "mai presa prima": il vincolo-simbolo dell'austerity viene così sospeso a tempo illimitato, fino a quando cioè la normalità stravolta dalla pandemia non verrà ripristinata Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un video messaggio. "I governi nazionali potranno pompare nell'economia liquidità denaro fin quando ne hanno bisogno. Stiamo rilassando le regole di bilancio per fare questo", ha chiarito von der Leyen. "Il coronavirus ha avuto un impatto drammatico sulla nostra economia, è stata colpita la maggior parte dei settori", ha ricordato von der Leyen. "Il blocco della nostra vita pubblica è necessario per contenere il virus, ma rallenta pesantemente la nostra economia", ha aggiunto la presidente.