Coronavirus, crollano le bollette di luce e gas, risparmio medio di 184 euro all'anno. "Il segno che l'economia globale rallenta"

26 marzo 2020 a

a

a

Crollano i costi delle bollette di luce e gas per effetto del coronavirus, ma non è un bel segnale. Nel secondo trimestre 2020 le bollette della luce cala del 18,3% e il gas del 13,5%. Lo comunica l'Arera spiegando che ci saranno risparmi complessivi di 184 euro/anno per la famiglia-tipo. Nella nota, si fa riferimento alle "perduranti basse quotazioni delle materie prime nei mercati all'ingrosso, legate ad una decisa riduzione dei consumi anche a causa dell'emergenza Covid-19, e una sostanziale stabilità nel fabbisogno degli oneri generali".

Altro che ripresa nel 2021. Se non ci ammazza il coronavirus, moriremo di fame

"Mai come in questo momento è evidente la complessità dei legami del sistema energetico", spiega il presidente di Arera Stefano Besseghini. "La buona notizia della riduzione dei prezzi per i consumatori è il riflesso di un rallentamento globale dell'economia. Su questo labile equilibrio le istituzioni, i governi e le Autorità di regolazione devono operare, durante questa emergenza, per garantire continuità dei servizi e sostegno ai cittadini, senza compromettere la tenuta del sistema. Dal canto loro anche i cittadini, mantenendo la regolarità dei pagamenti, in un momento straordinario come questo, stanno già contribuendo con un importante atto di solidarietà".