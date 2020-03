Gruppo Uliveto e Rocchetta, 600mila euro a quattro regioni contro il coronavirus

27 marzo 2020 a

a

a

In questo difficile momento di emergenza sanitaria nazionale, il Gruppo Acque Minerali ULIVETO e ROCCHETTA ha deciso di essere al fianco di chi sta lottando con impegno e dedizione per assistere e curare le persone colpite dal Covid-19.

L’iniziativa della nostra Azienda si traduce nella scelta di devolvere la somma complessiva di Euro 600.000 a quattro regioni italiane, oggi tra le più colpite dalla diffusione del Coronavirus.

Nello specifico, si è stabilito di donare la somma di 150.000 euro ciascuno all’Ospedale San Luca di Lucca, al Policlinico di Tor Vergata - Roma, all’Ospedale San Paolo di Milano e di acquistare dispositivi medici per lo stesso importo per conto del Centro Regionale di Protezione Civile della Regione Umbria che si occuperà di distribuirli alle strutture sanitarie maggiormente in sofferenza.

Un segnale di solidarietà, una decisione concreta ed efficace da parte di un Gruppo Aziendale che ha sempre avuto a cuore la Salute ed il Benessere e che, oggi più che mai, sente il dovere di fare la propria parte a sostegno della collettività, supportando strutture e professionisti impegnati quotidianamente ed in prima linea nella gestione di questa emergenza.