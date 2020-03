Tito Boeri a Otto e mezzo: "Coronavirus, subito un reddito per chi lavora in nero e gli immigrati"

31 marzo 2020 a

a

a

Più grillino dei grillini. L'economista Tito Boeri, ex presidente dell'Inps silurato proprio dal M5s (e dalla Lega) e sostituito da Pasquale Tridico (area 5 stelle), in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo regala la sua ricetta per uscire dalla crisi provocata dall'emergenza sanitaria del coronavirus.

"Orban? Da cacciare a calci nel c***. Come Mussolini, e Salvini e Meloni.,..". Travaglio, mitragliate dalla Gruber

"Aumentare il lavoro a distanza, come già in parte stiamo facendo. E aiuto a chi il governo non è riuscito ancora a raggiungere, le famiglie ma anche chi lavorava in nero, badanti o gli immigrati". E se dal Movimento si parla di "reddito di emergenza" o di reddito di cittadinanza ulteriormente esteso, Boeri va oltre e fa impallidire pure Virginia Raggi, la sindaca di Roma già finita nel mirino dei critici per un video in cui invitava a tutelare chi lavora in nero.