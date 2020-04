Mario Monti a Otto e mezzo: "Conte non si impicchi sui coronabond, perché deve dire sì al Mes"

02 aprile 2020 a

"Ho consigliato all'Italia di non impiccarsi sui coronabond". Mario Monti, pur esortando la Germania ad aderire a questo strumento finanziario per arginare la tempesta del coronavirus, invita il premier Giuseppe Conte a seguire il consiglio "di un giovane economista come il sottoscritto". In collegamento con Otto e mezzo, l'ex premier definisce gli eurobond come "la meno probabile di tutte le cose che possono essere messe in campo".

Detto questo, dev'essere chiaro che non potrà essere un modo per "condividere tra Paesi i debiti pubblici del passato o del futuro di una singola nazione". La cosa importante, sottolinea, è che ci sia "una linea di liquidità immediatamente utilizzabile" dai Paesi in difficoltà. Si tratta del Mes, che il Movimento 5 Stelle e Conte non vogliono assolutamente. "Sbagliato, basta modificare il modo di applicare la condizionalità". Vale a dire: sì, se servono per l'emergenza sanitaria, "no se servono a ripianare i debiti di Alitalia".

