PiazzaPulita, la tabella con gli stanziamenti dei Paesi Ue contro il coronavirus: Italia ultima

Basta una tabella, cinque righe per tre colonne, per mettere in plastica evidenza tutta l'inadeguatezza del nostro governo, della risposta economica di Giuseppe Conte e compagni all'emergenza coronavirus. La tabella in questione è stata mostrata da Corrado Formigli nel corso dell'ultima puntata di PiazzaPulita, quella andata in onda su La7 giovedì 2 marzo. Ed ecco mostrato quanto i governi europei abbiano stanziato per fronteggiare l'emergenza. Prima la Germania con 123 miliardi pari al 3,6% del Pil, dunque Francia e Regno Unito. Ed eccoci all'Italia, con 20 miliardi di euro, pari all'1,1% del Pil. Meno, in termini percentuali, anche della Spagna, che ha già predisposto l'1,5% del Pil. Insomma, le chiacchiere stanno a zero: siamo ultimi, il nostro governo è quello che ha messo sul piatto meno denari. Anche se, ad oggi, siamo il Paese dove il coronavirus ha picchiato più duro.