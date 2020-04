Genertel, rivoluzione ai tempi del coronavirus: "Genertel Everywhere", primo contact center 100% da remoto

04 aprile 2020 a

Nasce Genertel Everywhere, il primo contact center assicurativo italiano che opera al 100% da remoto per affrontare in sicurezza il nuovo contesto legato all’emergenza Covid-19. In meno di due settimane, è stata completata infatti la remotizzazione di tutte le attività degli oltre 700 consulenti di Genertel e GenertelLife, al fine di permettere loro di lavorare da casa e in sicurezza, garantendo al contempo gli elevati standard di servizio tipici di Genertel e GenertelLife agli oltre 1,2 milioni di clienti in tutta Italia.

Dalla video chat all’assistenza via App, Genertel Everywhere offre un servizio sicuro e gratuito H24 per i propri clienti. Tra le nuove misure studiate, c'è "Stop and Go" RC auto di Genertel, con sospensione e riattivazione gratuita tramite App, la riduzione dei prezzi fino al 10% per le polizze Rc auto e il lancio della soluzione Genertellife "Deposito protetto" per la tutela dei risparmi delle famiglie che combina protezione, rendimento, convenienza e flessibilità.

"Da oggi diventiamo il primo contact center assicurativo in grado di servire da remoto le famiglie italiane - ha sottolineato Maurizio Pescarini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Genertel e Genertellife -. Dal primo momento dell’emergenza abbiamo avuto un obiettivo chiaro: tutelare la salute delle nostre persone, essere vicini ai nostri clienti e garantire continuità al business con soluzioni che rispondano alle esigenze di oggi. In meno di due settimane abbiamo abilitato oltre 700 persone a lavorare da casa. È stata un’impresa impegnativa, ma siamo soddisfatti delle risposte positive ricevute dalle nostre persone e dai nostri clienti. Ci siamo sempre. Genertel Everywhere”.