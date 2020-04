Coronavirus, la Bce può non imporci il Mes: le statistiche di marzo svelano che ha deviato in favore dell'Italia gli acquisti dei TdS

06 aprile 2020 a

La Bce può fare ciò che vuole. A dirlo sono le statistiche pubblicate dalla stessa Banca centrale europea nella sezione dedicata al Pepp (Pandemic emergency purchase programme). Qui si vedono 30,153 miliardi di titoli acquistati nell'ambito Pepp avviato lo scorso 26 marzo. Si tratta di un programma di acquisto di obbligazioni lanciato dalla Bce per sostenere l'economia dell'eurozona colpita dal coronavirus.

Ma non solo, perché si può anche notare come lo stesso organismo europeo abbia deviato dai criteri di ripartizione predefiniti degli acquisti di TdS a favore dell'Italia. Nella precisione si tratta di 6,1 miliardi in più per il nostro Paese e 6,9 in meno per la Germania. Un atto che fa pensare a molti: "Lo può fare? Sembra di si. Allora continui a farlo" senza imporci il Mes.

