Giulio Tremonti a Stasera Italia: "La salvezza dell'Italia? I risparmi investiti in titoli di Stato, esenti da imposte"

Il Recovery fund, l'Italia, ce l'ha in casa. Banalizziamo, ma il professor Giulio Tremonti no e a Stasera Italia spiega cosa potrebbe salvare il Paese, al di là di Mes, eurobond, fondi salva-Stati e trattative europee varie. "Noi abbiamo in Italia un enorme risparmio, se fosse investito in titoli di Stato, e ovviamente ci vuole fiducia e credibilità, quei titoli potrebbero saldare un gran pezzo dell'Italia come è stato nel '48 dopo la guerra, con il grande prestito per la ricostruzione lanciato da Einaudi e benedetto anche da Togliatti".

Titoli, specifica Tremonti, "esenti da ogni imposta presente e futura, che finanziano il debito e anche la ricostruzione". Ora la scommessa è: il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri avranno il coraggio di seguire "la via giusta" suggerita dall'ex responsabile delle Finanze dei governi Berlusconi?

