Recovery Fund, "aumentare l'headroom". Ursula Von der Leyen allo scoperto: l'artificio contabile che può salvare l'Europa e l'Italia

23 aprile 2020 a

La Commissione Europea punta ad utilizzare come base per raccogliere fondi sul mercato e alimentare il Recovery Fund il cosiddetto "Headroom" dell'Mff, aumentando il delta tra impegni e pagamenti, portando la soglia delle risorse proprie al 2% del Reddito Nazionale Lordo nei primi due o tre anni del settennato 2021-27. Lo ha confermato la presidente Ursula von der Leyen, in conferenza stampa dopo il vertice, e grazie a questo artificio contabile Bruxelles potrebbe aver trovato la chiave di volta per trovare i fondi necessari a risolvere la crisi finanziaria legata al coronavirus.

"Il bilancio dell'Ue - ha detto von der Leyen - è conosciuto e di per sé disegnato per la coesione e la convergenza. Sono contenta che gli Stati membri abbiano mostrato unità e che abbiano incoraggiato la Commissione ad esplorare strumenti finanziari innovativi in relazione al Quadro Finanziario Pluriennale", altrimenti noto come Mff. "Il prossimo Quadro finanziario - ha continuato - dovrà adeguarsi alle nuove circostanze dopo la crisi provocata dalla pandemia. Dobbiamo aumentare la sua potenza di fuoco, per riuscire a generare gli investimenti che servono in tutta l'Unione Europea".



Oltre ai tre interventi immediati legati a Sure per l'occupazione, Bei per i finanziamenti alle imprese e Mes per le linee di credito a condizionalità light, c'è da trovare i soldi per il Recovery fund. Aumentare l'headroom, la differenza tra impegni e pagamenti, alzando i primi, creerebbe un "cuscinetto" di risorse, non versate ma esigibili, che possa essere utilizzato come base per emettere obbligazioni e finanziarsi sul mercato, usufruendo dei rating elevati della Commissione Europea, e aiutare così i Paesi a combattere la recessione terribile che si abbatterà sull'Unione a causa della pandemia.

