Alberto Bagnai a Stasera Italia: "Mes? No, servono investimenti a fondo perduto. I soldi del Recovery Fund li vedremo nel 2021, forse"

"In Europa non si vuole fare quello che altri Stati fanno". Alberto Bagnai, in collegamento con Stasera Italia Weekend, indica la grande mancanza di Unione europea e Bce nell'affrontare la drammatica crisi legata al coronavirus. Il Mes e il Recovery Fund non sono la soluzione, spiega l'economista, senatore della Lega e responsabile economico del partito guidato da Matteo Salvini.

"Occorre disporre finanziamenti a fondo perduto, non nuovo debito ma moneta che viene data a chi ne ha bisogno, servendosi della Banca centrale europea", spiega Bagnai. "Siamo in un regime a costo legale da alcuni anni, la Bce può farlo. Nessuno si fa del male, il prezzo del petrolio sta scendendo e la disoccupazione aumenterà. Bisogna sapere che il fondo che risolve tutti i problemi (il Recovery Fund, ndr), se anche lo si fa, siccome deve essere garantito dal bilancio europeo prima del 2021 non si vede un euro. A giugno invece bisogna pagare gli anticipi, la gente ha bisogno dei soldi ora".

