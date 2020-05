Carlo De Benedetti, "Domani" è il nuovo giornale: sfida a Repubblica con Lucia Annunziata direttore

04 maggio 2020 a

Ne aveva parlato a Il Foglio subito dopo la "cacciata" di Carlo Verdelli da Repubblica. Aveva iniziato a parlare di un nuovo quotidiano "de sinistra sinistra" e il soggetto era Carlo De Benedetti. Bene, quel quotidiano starebbe già per nascere e se ne conoscerebbe già il nome: Domani. L'indiscrezione è stata rilanciata inizialmente da Open, in un pezzo non firmato, che probabilmente potrebbe essere opera di Enrico Mentana. Come fonte viene citata una mail scritta da De Benedetti ad alcuni amici e conoscenti per informarli dell'iniziativa. Messaggio che si conclude con il messaggio "Basta eredi!!!", e ogni riferimento a John Elkann e alla sua dinastia non è puramente casuale.

Dunque, altri particolari circa la nuova pubblicazione sono arrivati da Dagospia: si tratterebbe di un giornale di otto pagine, il direttore sarà Lucia Annunziata (che ha recentemente lasciato l'Huffington Post). Secondo Dago, l'ingegner De Benedetti prima dell'annunziata avrebbe contattato Carlo Verdelli, Ezio Mauro e Gad Lerner, che però avrebbero rifiutato l'offerta. Nel nuovo quotidiano potrebbero "migrare" alcune vecchie glorie di Repubblica: una grossa perdita per il quotidiano e un significativo risparmio per Elkann sugli stipendi di questi.

