La7, "l'ha presa malissimo". Un grosso caso: Dagospia, la star dell'informazione a cui Urbano Cairo taglia lo stipendio

La voce viaggia su Dagospia, rilanciata da Giuseppe Candela. Si parla di televisione al tempo del coronavirus. Già, da mesi il piccolo schermo - un po' come tutti - deve fare i conti con una netta contrazione del mercato pubblicitario. E non fa eccezione La7, la televisione di Urbano Cairo, così come non fanno eccezione Rai e Mediaset. E Dago rivela che La7 ha deciso di mettere mano ai cachet delle "star" della rete, insomma un taglio ai compensi. Tutti i volti di punta hanno subito una sforbiciata: da Enrico Mentana a Corrado Formigli, da Myrta Merlino a Massimo Giletti e fino a Corrado Formigli e molti altri. E Dago aggiunge: "C'è chi l'ha presa bene e chi ha storto il naso".

