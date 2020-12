Stefano Feltri, "se non avete mai comprato Domani...". La gaffe che farà arrabbiare De Benedetti

31 dicembre 2020 a

a

a

Troppo entusiasmo tradisce anche Stefano Feltri. Il giovane ma navigatissimo direttore di Domani, la nuova creatura di Carlo De Benedetti pensata per affossare definitivamente la sua ex corazzata, Repubblica, e assorbire nuovi lettori di sinistra, su Twitter ha fatto un post-pubblicità per l'edizione del 31 dicembre.

"Cosa mi ha detto mia moglie". De Benedetti e Stefano Feltri, si mette male: Domani, la stroncatura più clamorosa

"Se non avete mai comprato ⁦Domani⁩, fatelo domani 32 dicembre: in edicola con il 2020 riassunto nei grafici di ⁦Filippo Teoldi e sull app con il meglio delle nostre firme". Escludendo gli effetti di un brindisi anticipato (anche se i Dpcm di Giuseppe Conte invoglierebbero eccome a saltare a pie' pari il cenone) e non sopravvalutando la potenza dell'Ingegnere, in grado di piegare anche il calendario, propenderemmo per una simpatica svista dell'ex Fatto quotidiano. Chissà se De Benedetti gli avrà tirato le orecchie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.