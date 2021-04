Banca Ifis dona gli arredi degli ex uffici milanesi a dodici onlus 

06 aprile 2021 a

Banca Ifis sceglie Banco Building, il “banco delle cose”, per donare oltre cinquecento tra arredi, mobili e macchinari d’ufficio a dodici diversi enti e fondazioni impegnati nel supporto delle fasce più fragili della popolazione, promuovendo progetti di sviluppo in ambito educativo, sanitario e sociale, in Italia e all’estero.

La donazione consentirà di dare una seconda e nuova vita sociale agli arredi degli ex uffici di Banca Ifis collocati nell’immobile di Corso Venezia a Milano. Tutto il materiale dismesso, in vista del trasferimento nella nuova sede milanese di via Borghetto, verrà dunque recuperato e reinserito in nuovi contesti. Un’iniziativa di economia circolare che, in linea con l’impegno di Banca Ifis nella sostenibilità, integra l’impegno nel sociale e verso le comunità locali.

«Con questa donazione vogliamo dare il nostro contributo a tutti i volontari che ogni giorno operano per sostenere le categorie sociali più deboli, oggi ancor più duramente colpite dalla situazione di pandemia - commenta Alberto Staccione, Direttore Generale di Banca Ifis - La responsabilità sociale d’impresa caratterizza il nostro modo di operare: una scelta che si realizza attraverso iniziative concrete sul territorio nella piena convinzione che la sostenibilità sia una leva di creazione di valore per la società, le persone e l’ambiente».

Ben radicate sull’intero territorio lombardo ¬– dall’hinterland milanese alle province di Monza-Brianza, Varese, Lecco e Brescia – le 12 onlus si occupano di assistenza ai disabili e alle famiglie in difficoltà, cura delle dipendenze, servizi ad anziani e giovani, cura dei minori e delle donne vittime di violenza.

La donazione degli arredi andrà a sostenere una molteplicità di progetti sociali italiani e internazionali. Le macchine trita documenti, per esempio, verranno inviate in Etiopia dove l’Associazione Amici di Adwa le utilizzerà per produrre coriandoli di carta da utilizzare come componente nella produzione di materiale edile a uso delle comunità locali. In Italia, armadi e scaffalature contribuiranno all’arredo di un nuovo centro polifunzionale presso l’Associazione Sorgente di Vita di Sesto San Giovanni che, oltre a uffici e aule, avrà al suo interno anche un “emporio solidale” per permettere alle famiglie disagiate di fare gratuitamente la spesa, scegliendo in autonomia i prodotti; sedie e scrivanie costituiranno gli arredi di nuove aule per il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti fragili, o permetteranno di attrezzare spazi comuni e laboratori, come nel caso Piccolo Cottolengo di Don Orione (Seregno, MB) che fornisce assistenza completa ad anziani e disabili.

Banco Building è un’organizzazione milanese di volontariato con esperienza decennale nel recupero di materiali non deperibili in ottica di economia circolare. Come Onlus opera in tutta Italia contribuendo alla realizzazione di progetti internazionali e attività in Etiopia, Benin, Angola, Guinea Bissau, Sierra Leone, Israele e Territori Palestinesi, Siria, Haiti.

