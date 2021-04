Milanorentroom, leader del Real estate: affittare case a professionisti, manager, turisti e uomini d'affari

12 aprile 2021 a

a

a

Affittare direttamente a milanorentroom.com immobili ad uso residenziale o transitorio consente alla proprietà di locare l'immobile in maniera sicura e gestita da una società solida.

MilanoRentRoom propone soluzioni abitative rivolte a giovani professionisti, manager, turisti e businessman a Milano, con appartamenti opportunamente selezionati che vengono incontro all'esigenza molto sentita di abitare in contesti piacevoli, centrali e serviti dai mezzi pubblici, per vivere in maniera confortevole, contenendo i costi tramite il flatsharing.

Tra le disponibilità, appartamenti interi o divisi in stanze, ideali per giovani professionisti, manager, turisti e businessman che cercano una soluzione immobiliare a Milano nel breve/medio periodo, in ampi locali arredati con cura e accessoriati.

MilanoRentRoom rappresenta una nuova opportunità, solida e certa, nell'attività di locazione degli immobili residenziali e una nuova frontiera nella filosofia dell’abitare moderno.

Affidare un immobile a MilanoRentRoom garantisce alla proprietà una gestione controllata della locazione, sollevandola dall’impegno della routine amministrativa e della manutenzione ordinaria.

È infatti milanorentroom.com che stipula direttamente con i proprietari dell'immobile il contratto di locazione standard ad uso residenziale o transitorio con contratti che vanno da 4 mesi a 4 anni; una volta acquisito l'immobile, esso viene abitato da giovani professionisti, manager, turisti e businessman. C’è la possibilità di contratto con cedolare secca.

Se consentito dalla proprietà, successivamente l’immobile è sottoposto ad un restyling migliorativo, attraverso interventi mirati di Home Staging, senza quindi intervenire sulle caratteristiche strutturali. Un team specializzato di architetti einterior designer, riconcettualizza spazi ed ambienti, intervenendo su arredamento, allestimenti e scenografia, creando abitazioni exclusive, dotate di tutti i comfort, luxuryapartaments, luxury rooms.

Gli immobili godono, per tutta la durata contrattuale, di controllo e manutenzione costante con interventi mirati all'occorrenza e l'attenzione all’igiene.

L’obiettivo è quello di soddisfare le richieste di una tipologia di inquilini moderna, esigente e raffinata, con la passione per i dettagli, giovane e selezionata, composta in gran parte da giovani professionisti, manager, turisti e businessman, con ottime credenziali ed una concreta affidabilità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.