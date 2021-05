Mediaset, colpaccio di Pier Silvio Berlusconi: ecco il quarto canale, spazzata via la Rai. La sentenza che rivoluziona la tv

15 maggio 2021 a

Mediaset avrà quattro canali. E batte quindi la Rai. Dal 21 aprile, infatti, una delibera dell'Agcom, l’Autorità per le garanzie e le comunicazioni, riporta L'Espresso, stabilisce che l’emittente della famiglia Berlusconi dispone di quattro canali di tipo generalista: Rete4, Canale5, Italia1 con l’aggiunta di 20, uno spazio televisivo in passato acquisito da Retecapri.

Mentre la tv di Stato resta ferma a tre reti Rai1, Rai2 e Rai3, Urbano Cairo, invece, ha solo La7, Comcast (cioè Sky) possiede Tv8, Discovery ha la Nove. Con il passaggio di 20 (con una media giornaliera di ascolti dell’1 per cento) da canale semigeneralista - trasmette eventi sportivi e serie televisive - a canale generalista, Mediaset aumenta il proprio valore economico e otterrà vantaggi industriali e pubblicitari.

Nel documento Agcom, come si legge nelle ultime righe, i canali generalisti sono collocati sul telecomando, in maniera omogenea, da 1 a 9 con l’unica esclusione di 20 che si trova fra i locali e i tematici. Fonti di Mediaset fanno sapere a L'Espresso che la richiesta all’Agcom, di riconoscere il rango di generalista a 20 si era resa necessaria proprio per non perdere la posizione.

Nell'articolo si spiega che il Biscione si era rivolto all'Agicom ad ottobre durante il trasferimento delle frequenze televisive per l’arrivo, con enorme ritardo in Italia, della seconda generazione del digitale terrestre. Nello stesso periodo poi, insinua L'Espresso, si è insediato il nuovo collegio dell’Agcom presieduto da Giacomo Lasorella, fratello della giornalista Carmen, ex vicesegretario generale della Camera, nominato in quota Movimento 5 Stelle. La delibera del 21 aprile è firmata da Laura Aria come commissario relatore, la quale è stata eletta in Parlamento su proposta di Forza Italia.

