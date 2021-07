Nasce la Fondazione Italia Digitale, la prima in Italia dedicata alle policy digitali a 360 gradi

14 luglio 2021 a

a

a

È nata la Fondazione Italia Digitale, una realtà nuova e innovativa nel panorama italiano e europeo, che ha l’obiettivo di essere il luogo privilegiato per la discussione e lo sviluppo delle policy digitali a livello pubblico e privato. “La pandemia ha accelerato processi e percorsi legati al digitale, è il momento di fare ancora di più e dare un contributo affinché le opportunità del digitale siano sfruttate nel migliore dei modi e a tutti i livelli. La Fondazione nasce per essere un punto di riferimento dei settori pubblico e privato per affrontare al meglio i cambiamenti che il digitale sta portando a livello sociale, culturale, politico, economico”, spiega Francesco Di Costanzo, Presidente della neonata Fondazione.

La Fondazione nasce dall’esperienza dell’Associazione PA Social che in pochi anni è diventata il rappresentante autorevole degli operatori della comunicazione e informazione digitale. Forte di una vasta platea di associati e di un intenso e fecondo dialogo con tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nello sviluppo dell’ecosistema digitale, la Fondazione amplia la missione dell’associazione, raccogliendo energie aggiuntive (private e pubbliche) e avendo l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento nel mondo del digitale a 360°.

I Soci Fondatori sono: Associazione PA Social, Open Comunicazione, Lievito Consulting, Istituto Piepoli, Associazione Per Corso, Media Data, datamagazine.it , cittadiniditwitter.it . “Nell’ultimo anno si è aperto rapidamente uno scenario nuovo – aggiunge Francesco Nicodemo, portavoce della Fondazione – i tavoli da affrontare sono numerosi e importanti. Dal copyright alla privacy, dalle implicazioni e le conseguenze del Digital Service Act e del Digital Markets Act al ruolo della “platform economy”, dall’impatto sulla vita di cittadini e aziende dell’intelligenza artificiale e del 5G al ruolo degli strumenti digitali nello sviluppo dell’economia circolare e molto altro ancora. I primi mesi della nostra attività saranno dedicati a mettere a fuoco le priorità e avviare i primi tavoli di lavoro”. Il primo appuntamento è per settembre, con un evento di presentazione a Roma. La Fondazione è aperta all’adesione di singoli e organizzazioni. Fondatori, organizzazione, obiettivi, attività, Comitato Scientifico, tutte le informazioni sono disponibili su www.fondazioneitaliadigitale.org

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.