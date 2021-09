Giulio Tremonti "fregato" dai figli: ecco quanto guadagnano Luisa e Giovanni (grazie al grillino Conte)

02 settembre 2021 a

Non brilla certo il piccolo impero di mattoni di Giulio Tremonti ma quello dei figli dell'ex ministro dell'Economia del governo Berlusconi, Luisa e Giovanni ora vale di più grazie al governo di Giuseppe Conte. Riporta infatti il Tempo che papà Tremonti è infatti socio di larga maggioranza con l'86 per cento dell'Immobiliare Naviglio srl, società milanese che ha un patrimonio di fabbricati valutato quasi 10 milioni di euro nell'ultimo bilancio chiuso a fine del 2020.

L'esercizio è stato però archiviato in perdita per 342mila euro (peggio del rosso di 326mila euro del 2019) che riportati a nuovo fanno salire il passivo totale, riveniente anche dagli anni passati, ad oltre 1,5 milioni, nonostante l'immobiliare sia stata finanziata da Tremonti per oltre 8 milioni. Azionisti di minoranza della società sono i figli Giovanni e Luisa ciascuno col 7 per cento e anche loro non se la passano male con i milioni.

Scrive ancora il quotidiano diretto da Franco Bechis, che i due Tremonti junior sono infatti "azionisti ciascuno al 50 per cento della milanese Nitrum srl che possiede due immobili (uno a Milano e uno a Genova) che nel bilancio 2020 sono stati rivalutati da 1 milione e centomila euro a 3,8 milioni grazie alla apposita norma contenuta nel Decreto Agosto del governo Conte". Niente male.

