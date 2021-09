A1 Life: la persona prima di tutto

30 settembre 2021 a

In ambito familiare e lavorativo si assiste, in seguito alle difficoltà scaturite dalla pandemia e dall’emergenza sanitaria, ad un rinnovato desiderio di sicurezza e tranquillità. Dopo lunghi mesi vissuti sul filo dell’incertezza, è il momento di porre nuove basi per affrontare il futuro in maniera più serena e costruttiva e mettersi alle spalle questo complesso periodo. Ora più che mai, quindi, le persone e le aziende avvertono la necessità di trovare adeguate soluzioni assicurative per vivere meglio l’oggi e guardare con fiducia al domani. In mezzo a tante offerte, individuare l’interlocutore giusto non è sempre facile. Proviamo a scoprire quali siano le caratteristiche fondamentali da valutare per prendere la giusta decisione.



L’oggettività dell’analisi arriva dalla tecnologia



Il settore assicurativo suscita spesso, per i non addetti ai lavori, un grande senso di smarrimento, perché i servizi proposti sono visti come complicati e distanti dalle proprie esigenze personali. Un’azienda seria deve riuscire a superare questo ostacolo, offrendo il giusto supporto a livello informativo e non solo, attraverso consulenze su misura che permettano di indagare in profondità ogni singola situazione e che si appoggino a strumenti che non lascino spazio alla soggettività.



A1 Life , rinomata azienda indipendente di consulenza che si occupa di intermediazione assicurativa, si impegna in questa direzione e ne fa la sua caratteristica principale. Come primo passo, infatti, a ogni nuovo cliente viene proposta un’analisi oggettiva della sua situazione per raccogliere i dati inerenti alla sua vita, al suo lavoro e alle sue aspettative, in modo da delineare un accurato quadro dei fattori di rischio e delle reali necessità. Per affrontare questo primo, indispensabile, passaggio, A1 Life si avvale di un esclusivo strumento tecnologico che permette di evitare che l’analisi sia inficiata da interpretazioni soggettive, come spesso accade: Lo strumento si chiama Prevision Family.



Formazione continua per i Personal Advisor



A fianco alla tecnologia, un ruolo importante viene ricoperto in questa società dai Personal Advisor, figure preparate e regolarmente iscritte al Registro Unico degli Intermediari, aperte al dialogo e pronte ad accogliere timori e desideri dei clienti. La comprensione dell’altro è essenziale e gli intermediari assicurativi , presenti su tutto il territorio nazionale, imparano come svilupparla al meglio attraverso una formazione specializzata.

Per raggiungere elevati standard di professionalità, infatti, tutti i consulenti frequentano una serie articolata di corsi obbligatori. Esiste un’area di A1Life dedicata esclusivamente al percorso formativo dei Personal Advisor: A1 Academy. Grazie a questa struttura, viene garantito l’accesso alla formazione sia ai consulenti alla prima esperienza sia a coloro hanno maturità superiore , perché per ogni figura professionale è fondamentale un continuo aggiornamento su procedure, normative e sul modo migliore di approcciarsi alle persone. Diventare Personal Advisor vuole dire non solo conoscere a fondo prodotti e pacchetti disponibili, ma anche sapere come porsi di volta in volta in maniera adeguata ed efficace nei confronti della persona che ci si trova davanti, in modo da instaurare da subito una proficua collaborazione.



Etica e responsabilità al servizio dei clienti



L’importanza attribuita alla formazione da parte di A1Life fa parte di una più generale visione aziendale, improntata a una profonda etica dei comportamenti che influenza tutto il suo operato. In questa prospettiva, indirizzare le persone verso la scelta di una soluzione assicurativa implica un’importante assunzione di responsabilità, da gestire nel pieno rispetto della trasparenza delle informazioni da fornire e della privacy sui dati personali. La casa, la salute, il lavoro, il futuro dei propri figli sono aspetti fondamentali della vita delle persone, per i quali viene richiesto il massimo della protezione: un compito da portare a termine con empatia e competenza.



