Marco Vitrò: Criptovalute, opportunità di investimento o bolla finanziaria?

25 ottobre 2021 a

a

a

In questi ultimi periodi non si parla altro che della grande potenzialità di guadagno che sembrano offrire a chiunque le Cripto Valute, allora cerchiamo di fare un poco di chiarezza su questo importante attuale argomento d’interesse comune con un esperto conoscitore dei mercati finanziari come il Dr. Marco Vitrò, internazionalmente riconosciuto specialista di trading speculativo da oltre 30 anni e fondatore della più antica scuola di trading finanziario la International School Of Trading .

Dottor Vitrò qual’ è la sua opinione su questa rincorsa allo sfruttamento delle presunte potenzialità di profitto che sembrano essere offerte dalle Cripto Valute?

Effettivamente sembra di essere tornati ai tempi dei ricercatori d’oro, tutti non parlano di altro, media e social sembrano concentrati nel discutere sui mirabolanti guadagni prodotti da questo e quel personaggio, più o meno famoso o peggio dal semplice cittadino, arricchimenti ottenuti, anche senza esperienza semplicemente acquistando Bitcoin , Ethereum o altra Cripto Valuta. Proprio dal fascino delle Cripto Valute che sembrano essere tutti soggiogati, si narrano storie, tra l’altro con fondamento di verità, di persone che hanno guadagnato decine, anzi centinaia di migliaia di euro, persone che sono diventate ricche; bene allora valutiamo, soppesiamo bene questa potenzialità di profitto delle Cripto Valute.

Ma è vero che si guadagna così tanto?

"Si è vero ma non è una verità assoluta, non è un risultato alla portata di tutti, così come vogliono farci credere soprattutto questi Broker che nascono da un giorno all’altro con i loro emissari rappresentanti spregiudicati che ci illudono di guadagnare molto e facilmente con le cripto valute. Chi effettivamente ha straguadagnato con le Cripto Valute è quel fantomatico fortunato signore che, chissà per quale motivo, ha acquistato tempo fa, anni addietro, delle Cripto Valute, principalmente Bitcoin, e per effetto di questa grande crescita che c’è stata, senza nulla fare, si sarebbe ritrovato con questo enorme profitto. Questo riuscendo immotivatamente a mantenere in mano le proprie Cripto Valute resistendo inspiegabilmente alla tentazione di venderle già al raggiungimento di un primo 2-300% di crescita come avrebbe fatto ogni uomo di buon senso con scelta umanamente condivisibile. Mi chiedo proprio chi possa essere questo fantomatico personaggio che abbia aver resistito fino al livello finale di crescita senza aver raccolto il giusto alto profitto maturato nel corso delle trattazioni. Questo legittimo dubbio mi dà il convincimento che le tanto decantate potenzialità di profitto nell’investimento delle Cripto Valute siano più un frutto di calcolo ipotetico della crescita matematica che non guadagno realmente ottenuto o ottenibile. Comunque valutando anche il dato oggettivo della crescita incredibile del valore delle Cripto Valute nella realtà nessuno può sapere se questa tendenza rialzista continuerà sempre e comunque con le stesse modalità, non è detto che il valore delle Cripto Valute continui a salire senza fermarsi mai. Non si può essere così ingenui e sprovveduti da credere in questa bella illusione.





A tal riprova sollecito una riflessione: chi opera o semplicemente si interessa di mercati finanziari si ricorderà il monito che ci ha lasciato indelebilmente la passata esperienza del titolo azionario Tiscali. Tiscali nell’ottobre del 1999 si quotò sul Nuovo Mercato, il valore di partenza delle sue azioni fu di 46 euro di ogni singola unità, nel giro di pochi mesi, 5 circa per l’esattezza, a marzo dell’anno 2000 sono arrivate a 1.197€ per azione, con aumento, un rialzo percentuale di oltre 2500% in soli 5 mesi! Azioni che salivano, salivano e sembravano che non dovessero scendere più, tutti compravano, una rincorsa all’acquisto anche da parte di chi nulla sapeva di finanza, io stesso approfittai di questa incredibile performance guadagnando decine di milioni di Lire al giorno, all’epoca si usavano ancora le Lire! Quando poi c’era un piccolo ritracciamento delle quotazioni si correva subito a mediare il prezzo investendo maggiore capitale per continuare a guadagnare sempre di più. Si vada a vedere il grafico dell’epoca, tutta questa salita sembrava l’Eldorado, bastava comprare le azioni Tiscali e si guadagnavano milioni ogni giorno! Ecco allora che a Marzo 2000 toccò il suo massimo e poi in altrettanti 5 mesi da 1.197€ ad azione le quotazioni precipitarono arrivando a quotare 1,5 euro! Tutti si rovinarono, tutti rovinati perché nessuno credeva che potessero scendere cosi tanto e nessuno ha venduto, forse pochissimi, la maggior parte delle persone ha mediato il prezzo investendo altri capitali, molti, anche di mia diretta conoscenza, si sono fatti prestare i soldi aumentando l’esposizione e quindi la perdita totale. QUESTO IO NON LO POTRO’ MAI DIMENTICARE!





Cosa stiamo osservando oggi con le Cripto Valute?

"Più o meno la stessa cosa, sono realtà e contesti diversi, condizioni finanziarie diverse, caratteristiche peculiari che le differenziano certo dalle azioni di Tiscali. La paura che eventi simili possano succedere di nuovo è troppo forte in me, il rischio reale sottostante il futuro di tali strumenti finanziari atipici, dovuto all’incertezza assoluta che le quotazioni delle Cripto Valute continuino a salire, costringe un investitore oculato ed esperto ad abbandonare l’idea semplicistica comune a tutti quelli che hanno guadagnato fino adesso ed a quelli che continuano a comprare: ”comprare aspettando che sicuramente salgano le quotazioni” . Questa convinzione nasce dalla sicurezza infondata che le Cripto Valute debbano per forza salire perché sono il futuro o più semplicemente perché tutti pensano e dicono che saliranno ed ancora perché fino ad oggi obiettivamente sono salite esponenzialmente le quotazioni di tutte le Cripto Valute. Questo il radicato infondato convincimento degli inesperti, dei semplicisti, dei sognatori di facili arricchimenti! Non è così semplice! Magari comprerei anche io oggi Cripto Valute perché dopo la grande discesa che c‘è stata in maggio, con un deprezzamento di oltre il 60% delle quotazioni della Bitcoin, e di seguito di tutte le altre Cripto Valute ad essa collegate, oggi hanno già recuperato tutta la perdita e apparentemente si apprestano ad una nuova forte crescita. Acquistare sperando che superino i livelli precedenti e proseguano con lo stesso impeto apparentemente inarrestabile una crescita senza limiti. Ho detto sperando, ma una seria attività speculativa e financo solo d’investimento non può certo fondarsi sulla speranza di una crescita, ed allora io osservo e giudico le Cripto Valute non come opportunità d’investimento bensì come fenomeno finanziario molto pericoloso non assolutamente idoneo per qualsiasi operazione d’investimento.

Non si può investire su strumenti finanziari così volatili che hanno fatto registrare movimenti ribassisti di oltre il 50-60% ed altrettanti rialzi in tempi brevissimi, lasciando come unica base di scelta operativa il semplice infondato criterio giustificativo che esista la possibilità che lo strumento finanziario possa continuare a salire, solo con i “potrebbe” non si fanno certo le scelte d’investimento".





Ma allora non è possibile sfruttare comunque questo potenziale di crescita che comunque hanno già dimostrato di avere le Cripto Valute?

"Certamente è possibile ottenere ottimi profitti sfruttando proprio le caratteristiche identificative delle Cripto Valute, la grande volatilità, che se in un’ottica d’investimento rappresenta un grande rischio assoluto tale da comprometterne completamente l’utilizzo, si trasforma invece in una grande opportunità nell’ attività di Trading speculativo. Io ho preparato un Corso Pratico di Trading sulle Cripto Valute dove viene insegnato ad operare con metodi pratici e replicabili da chiunque indipendentemente dalla preparazione specifica finanziaria ad operare con altissimi profitti costanti. Le modalità operative ed i metodi insegnati si basano proprio nel riuscire a sfruttare qualsiasi movimento sia rialzista che ribassista delle quotazioni delle singole Cripto Valute affinché si possa produrre un profitto sempre e comunque indipendentemente dal movimento dei mercati di riferimento.

Per informazioni sui corsi pratici di trading rivolgersi alla Scuola di Trading International school of Trading

Per avere una consulenza personale e gratuita direttamente dal dott. Marco Vitrò ci si può prenotare tramite questo link: www.isot.it/prenota-ora-tfv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.