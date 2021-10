Clima, economia circolare, sviluppo sostenibile: il racconto della transizione ecologica

28 ottobre 2021 a

a

a

Nasce LaPresse Green, nuovo canale dedicato alla transizione ecologica. A lanciarlo è l’Agenzia di Stampa LaPresse che aggiunge così un nuovo progetto alla sua offerta multimediale. Un prodotto dedicato all’economia circolare, all’energia, ai cambiamenti climatici, alla sfida delle città del futuro, alle rinnovabili, all’efficienza, alla mobilità e alle infrastrutture. Non mancheranno approfondimenti sugli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, dalla lotta alla fame alla riduzione delle disuguaglianze territoriali e sociali. Per raccontare tutto questo, ogni giorno notizie, video, e foto: www.lapresse.it/green online dal 28 ottobre, il nuovo canale LaPresse Green è l’informazione necessaria sulla cura del Pianeta.



Il servizio dell’agenzia di stampa verrà presentato alla fiera di Rimini nell’ambito di Ecomondo, nel corso di una conferenza stampa organizzata il 28 ottobre alle ore 12,

nello spazio del Conou, il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. In occasione del lancio, è intervenuto il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani:

"Non c'è un Piano B. Per salvare il Pianeta e la sua popolazione dobbiamo fare tutto velocemente. Dobbiamo farlo nei prossimi 10 anni. Le scadenze sono il 2030 con il 55% di decarbonizzazione rispetto al 1990, e il 2050 con la decarbonizzazione netta totale. Tutto quello che stiamo mettendo in pratica è il più grande sforzo che l'umanità abbia fatto da quando si è resa conto che stavamo cambiando l'ecosistema.

