Auto, nuova multa salatissima: l'errore da non fare assolutamente, da ora cambia tutto

Nuove e salatissime multe e tutte contenute nel Decreto Infrastrutture e trasporti del 2021. Una primissima novità è quella della sanzione prevista per chi getta rifiuti dal finestrino della propria auto. Per chi dovesse essere beccato, si prevede una multa che va dai 26 euro per i "peccati veniali" fino ad un massimo di 866. Insomma, occhio a gettare cartacce. Ma non è tutto perché dal 1° gennaio 2022 chi ha il contrassegno per sostare nelle aree riservate ai disabili, potrà parcheggiare anche nelle strisce blu qualora trovasse occupato il posto a lui riservato. Per chi lo occupa senza averne diritto, però, ecco che arriva il conto: si parla di una sanzione amministrativa di 672 euro.

Pene maggiori anche per chi guida usando il telefonino. Verranno sanzionati tutti coloro che si distraggono a causa di computer portatili, notebook, tablet e, "dispositivi analoghi in grado di comportare anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante della vettura". In questo caso la multa sarà tra i 165 e i 661 euro con l'aggiunta della sottrazione di ben cinque punti della patente.

Cambiano le regole anche per i monopattini. Dopo i tragici incidenti il governo ha deciso di porre dei limiti. Il motore elettrico infatti non sarà superiore a 0.50KW e bisognerà avere un segnalatore acustico. Non si potranno invece superare i 20 Km/h e i 6 Km/h sulle aree pedonali. Chi non rispetta queste regole? Fino a 400 euro di multa.

