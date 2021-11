Affitti, cala la scure di governo: non solo nuove tasse, ecco chi paga un prezzo altissimo

12 novembre 2021 a

Stretta sempre più forte sui "furbetti" del reddito di cittadinanza, del Superbonus e degli affitti brevi: il governo vuole lasciare sempre meno spazio a truffatori ed evasori. L'Agenzia delle Entrate, per esempio, effettuerà dei controlli molto severi su alberghi, bed & breakfast e case per affitti brevi, come quelli proposti da Airbnb, Booking e altre app simili. L'obiettivo è quello di combattere l'evasione fiscale e anche quella contributiva avendo accesso alla banca dati delle strutture ricettive, creata nel 2019. In questo modo, spiega il Giornale, il Fisco potrà controllare i regolari pagamenti: dalle tasse di soggiorno agli incassi turistici.

Ma non è tutto: controlli rigidi e severi saranno esercitati anche su chi percepisce il sussidio statale, proprio per scongiurare le truffe, ormai sempre più frequenti. Qualche giorno fa, per esempio, oltre 9mila romeni sono stati denunciati per una truffa da più di 60 milioni di euro, scoperta dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Cremona e Novara. L'esecutivo, in questo caso, ha deciso di intervenire con i tagli al reddito, come quello di di 5 euro dopo sei mesi dall'inizio del sussidio o la revoca immediata se vengono rifiutate tre offerte di lavoro consecutive.

Stretta, infine, anche sul Superbonus 110%: innanzitutto verrà accertato, come riporta il Giornale, che il contribuente abbia i requisiti in regola per ottenere i bonus. Se dovessero esserci delle irregolarità, l'Agenzia delle Entrate "sospenderà" i soldi per 30 giorni, fino a quando non saranno chiarite tutte le posizioni e non si avrà la certezza di non incorrere in una frode.

