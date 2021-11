Bollette alle stelle, l'errore che costa un salasso: cosa non devi mai fare con la lavastoviglie

16 novembre 2021 a

Nessuno può più rinunciare alla lavastoviglie, l'elettrodomestico che salva i dopopranzi e dopocene degli italiani ma attenzione perché se usata in un modo scorretto può far lievitare i costi in bolletta. Basta quindi seguire delle semplicissime regole. Primo: scegliere un modello dotato di programmi a risparmio energetico. Ovviamente, i migliori sono quelli in tripla classe A o in classi superiori (A+++, A++, A+), che utilizzano minori quantità di acqua calda, come riporta il Giornale.

Secondo: evitare che vada sotto sforzo e di conseguenza consumi più energia elettrica. In questo senso va sempre tenuto pulito il filtro e mantenuto il livello del sale. Inoltre è necessario di tanto in tanto sgrassare l’elettrodomestico. Terzo: bisogna usare i programmi di lavaggio giusti e attivarli nelle fasce orarie in cui si paga meno la corrente. Di norma un lavaggio a 45 gradi garantisce un buon risultato ma sono se le stoviglie non sono troppo incrostate e la lavastoviglie non è troppo carica. Altrimenti bisogna utilizzare temperature più alte.

Infine, ecco alcuni dettagli che possono tornare utile: se potete non utilizzate il prelavaggio, che fa solo sprecare acqua e corrente, avviate la lavastoviglie soltanto quando è piena ma non sovraccarica e ricordatevi che potete rinunciare al programma di asciugatura e così consumare meno energia.



