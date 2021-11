Generali, il piano per i dipendenti vince in tre categorie: il gruppo ora è il più premiato di sempre

19 novembre 2021 a

Milano – We SHARE, il piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali, è stato riconosciuto nell’ultima edizione dei GEO (Global Equity Organization) Awards, evento internazionale che premia le aziende per l’eccellenza conseguita nella progettazione e gestione dei propri piani di azionariato dedicati ai dipendenti.

We SHARE è stato premiato nelle seguenti tre categorie, e per questo Generali è risultata l’azienda più premiata di tutte le edizioni dell’evento:

• Miglior piano di comunicazione, per il suo piano multicanale e multimediale che ha offerto a più di

60.000 dipendenti nel mondo contenuti chiari e coerenti, resi disponibili in 20 lingue che rappresentano 23 valute diverse

• Migliore uso di un piano azionario a supporto della Responsabilità Sociale d’Impresa, per il modo innovativo in cui la partecipazione dei dipendenti è incoraggiata per promuovere il cambiamento sociale; attraverso donazioni sia di Gruppo sia individuali, infatti, We SHARE ha sostenuto la fondazione The Human Safety Net nel finanziare il progetto di educazione finanziaria per le famiglie vulnerabili, sviluppato in collaborazione con UNICEF

• Migliore nell’educazione finanziaria, grazie alle iniziative lanciate nell’ambito della “We SHARE App”, piattaforma digitale che offre ai dipendenti che partecipano al piano accesso on-demand a risorse per l’educazione finanziaria e contenuti da fonti qualificate all'interno e all'esterno dell'azienda, oltre a webinar con esperti e stakeholder.

Fondata nel 1999, la Global Equity Organization (GEO) sostiene dirigenti aziendali e professionisti che affrontano le sfide della creazione, gestione e amministrazione dei piani di azionariato per i propri dipendenti a livello nazionale e globale. Con i GEO Awards, le aziende vincitrici vengono riconosciute per aver progettato, comunicato o offerto programmi che permettono ai propri dipendenti in tutto il mondo di partecipare in maniera efficace e di beneficiare del piano di azionariato della loro azienda.

