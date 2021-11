Ennio Doris è morto. Addio a Mister Mediolanum, il dolore di Silvio Berlusconi: "Un grande uomo, un grande patriota"

24 novembre 2021 a

"Ci ha lasciato Ennio Doris". Silvio Berlusconi annuncia la scomparsa del grande banchiere fondatore di Mediolanum, una delle figure chiave della finanza italiana negli ultimi 40 anni. Aveva 81 anni, era malato da tempo e si è spento nella notte. "Un grande uomo,un grande imprenditore, un grande patriota, un grande italiano - lo saluta commosso l'amico Berlusconi -. Un uomo generoso, altruista, sempre attento agli altri, sempre vicino a chi aveva bisogno. Ci mancherà molto, mi mancherà moltissimo. A massimo, a Sarà, A Lina la mia vicinanza e tutto il mio affetto.

Sposato dal 1966 con Lina Tombolato, Doris lascia due figli, Massimo (dal 2008 al timone dell'azienda) e Sara, e sette nipoti: Agnese, Alberto, Anna, Aqua, Davide, Luna Chiara e Sara Viola. Dal 1992 è Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e dal 2002 Cavaliere del Lavoro. Dal 2000 al 2012 ha ricoperto la carica di consigliere in Mediobanca e di Banca Esperia. Fino allo scorso 3 novembre è stato presidente di Banca Mediolanum, giorno nel quale è stato nominato, a seguito di delibera assembleare, presidente onorario. Stessa carica mantenuta alla Fondazione Mediolanum Onlus.

Pioniere nel campo della finanza familiare e della gestione dei risparmi, aveva iniziato la sua carriera nel 1969 in Fideuram, per poi passare nel 1971 in Dival (Gruppo Ras). Nel 1982 l'incontro decisivo con Berlusconi, allora nome rampante dell'imprenditoria e dell'edilizia italiana. Inizia un sodalizio umano e professionale saldissimo e di successo: con il supporto imprenditoriale e logistico del Gruppo Fininvest, Doris fonda Programma Italia, la prima rete di consulenti globali nel settore del risparmio, negli anni Novanta la rivoluzione della "banca senza sportelli" e lo sbarco su Internet. L'obiettivo era quella di diventare la banca delle famiglie, centrato. Nel 1995 nasce la holding Mediolanum S.p.A., nel 1996 sbarca a Piazza Affari e nel 1998 il titolo entra nel listino Mib30. Nel frattempo, Programma Italia si trasforma in Banca Mediolanum, banca telematica prima in Italia ad attivare il servizio di home banking. Una vita costantemente proiettata al futuro, fino alla fine.





