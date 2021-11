Tasse, sforbiciata in arrivo sull'Irpef? Ecco chi ci guadagna e cosa cambia in busta paga

25 novembre 2021 a

a

a

Da cinque a quattro scaglioni: questo l'accordo politico che sta prendendo piede tra il ministero dell'Economia e della Finanza e le forze di maggioranza sul taglio delle tasse. L'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) rimarrebbe invariata per i redditi fino a 15mila che resta al 23 per cento, quella 15-28mila va dal 27 al 25 per cento, quella 28-50mila va dal 38 al 34, mentre oltre i 50mila si passa direttamente al 43 per cento. Insomma, a guadagnarci è principalmente il ceto medio.

Casa, già paghiamo troppe tasse? Ma arriva una nuova patrimoniale: la rapina da fermare

"C’è l’accordo politico ad agire sulle aliquote Irpef - ha confermato il viceministro al Mise Gilberto Pichetto al termine del tavolo al Mef -. E altrettanto un ragionamento sull’Irap che vede una scelta verticale, partendo dalle 850mila persone fisiche, autonomi e ditte individuali, aggiungendo eventualmente le start up. Questo è l’accordo politico, ora Franco ne deve parlare con Draghi, noi con i nostri partiti e poi rivederci".

In Italia si paga anche l'ombra. Avete mai visto le tasse che corrispondiamo? Occhio alla bolletta, dove si spinge il Fisco

Quello del taglio dell'Irpef è un obiettivo posto da Cgil e Cisl, che stanno sollecitando l'esecutivo: "È il momento di fare questa scelta vista la crescita dei prezzi e l'abbassamento di pensioni e salari in questi anni", afferma il segretario della Cgil Landini a Today mentre gli fa eco il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra per il quale bisogna "concentrare tutti gli 8 miliardi del Fondo Fiscale per abbattere il cuneo fiscale e le prime aliquote Irpef".

Revisione auto, oggi scatta la rapina di Stato: quanti paghi in più, le cifre della stangata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.