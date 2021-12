Confapi, Maurizio Casasco nominato vicepresidente dell'Insme

10 dicembre 2021 a

Maurizio Casasco, presidente di Confapi e di Cea-Pme, la confederazione europea delle Pmi, è stato nominato oggi vicepresidente dell'Insme, il network internazionale delle Piccole e Medie Industrie. ''Ringrazio il presidente Sergio Arzeni e tutto il board dell'Insme per questo importante riconoscimento - dice Casasco - Da sempre l'obiettivo dell'Insme è quello di facilitare lo scambio di idee, di know-how e di competenze, di diffondere metodologie e strumenti originali e di promuovere il dialogo pubblico-privato. In modo particolare in questo delicato e difficile momento di crisi, ritengo che la cooperazione tra le associazioni dei diversi Paesi del mondo sia la strada vincente per supportare le Pmi. È sempre più necessario riunire a livello nazionale e internazionale professionisti, imprenditori, decisori politici, ricercatori e, più in generale, tutte le reti che lavorano nei campi dell'innovazione e del trasferimento tecnologico". "In qualità di presidente di Confapi e di Cea-Pme - conclude Casasco - sono ben felice di dare il mio supporto e il mio contributo all'Insme perché, sono convinto, che da questa crisi possiamo uscirne tutti più forti, ma a condizione che si faccia squadra e che vengano messe in campo tutte le migliori competenze''.

