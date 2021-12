Pnrr, "ulcere gastriche". La manina dietro lo sfregio a Draghi: pista clamorosa, di chi salta la testa

20 dicembre 2021 a

Caccia alla "manina" che ha lasciato un commento critico nei confronti del governo e del ministro Enrico Giovannini sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sul sito del ministero delle Infrastrutture, in allegato al testo che indica i criteri di governance del Pnrr, sono state aggiunte, in caratteri rossi, frasi al vetriolo. "Visto che nessuno dei ministri si è vergognato a firmare una simile legg - si legge -, noi ci vergogniamo di pubblicare l'Allegato e ci limitiamo a pubblicare il testo coordinato (già più che sufficiente a provocare ulcere gastriche nei lettori)". L'indentità dell'autore che ha messo mano al supplemento della Gazzetta Ufficiale è ancora un mistero.

In base alle prime ricostruzioni della vicenda - fa sapere il Corriere della Sera - il documento digitale originale è stato creato lo scorso mese di luglio dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ma poi, a settembre, è stato caricato sul sito del ministero guidato da Giovannini, dove per settimane l'incredibile scherzo è rimasto on line, fino a quando nei giorni scorsi il quotidiano Il Tempo si è accorto dell'insolita "nota".

Per Giovannini, indignato, l'autore dello sberleffo rappresenta il "fuoco amico", perché il sito è proprio quello del ministero delle Infrastrutture. Non solo, perché le prime verifiche hanno escluso che si tratti di un hacker: il file sarebbe stato caricato utilizzando i sistemi informatici del ministero e servendosi di credenziali di accesso ufficiali. Per questo al momento le ipotesi della Polizia postale sull'accaduto sono due: il mancato controllo da parte di chi al ministero ha caricato il file, senza accorgersi cioè che il documento era stato manomesso e la rabbia di un dirigente ministeriale che avrebbe così alterato il documento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

