Vittorio Feltri a "Noi e l'euro", il webinar di Eureca sui 20 anni di moneta unica

Il primo Gennaio del 2002, venti anni fa, per la prima volta, i cittadini di 12 paesi europei, tra cui l’Italia, hanno toccato con mano e inserito nei loro portafogli le banconote e le monete in euro. Oggi la moneta unica è la valuta di oltre 340 milioni di persone in 19 Stati membri dell’Unione.

Si tratta di un evento epocale, che in moltissimi casi ha funzionato da volano e da protezione per le nostre economie e che in qualche altro ha creato qualche problema. Ma come si è arrivati a questa vera e propria rivoluzione economico-monetaria e non solo? Chi l’ha

promossa? Perchè e come è stata portata avanti? Quale tappa successiva ci attende ora?

A tutto questo si cercherà di dare risposta Lunedì 3 Gennaio dalle ore 15.30 nel webinar promosso da "EURECA, idee per l’Italia e l’Europa", condotto dal Presidente Angelo Polimeno Bottai e alla quale parteciperanno autorevoli economisti, politici e giornalisti. Presenti Vittorio Feltri, Direttore Editoriale di Libero; Giulio Tremonti, Presidente di Aspen Institute Italia; Alfonso Celotto, Ordinario di Diritto Costituzionale, nonché Stefano Fassina, Membro della V Commissione Bilancio della Camera.

La diretta si potrà seguire sul sito www.assoeureca.eu e sarà realizzata con il coordinamento tecnico di Claudio Verzola.

