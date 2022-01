Gratta e Vinci, la rivoluzione del tagliandino: ecco come si vince mezzo milione di euro

10 gennaio 2022 a

Nuova lotteria nazionale che permette di vincere fino a mezzo milione di euro. E' lo Speed Cash, parente del più noto Turbo Cash”: ad estrazione istantanea da cinque euro, mette in palio premi da 5 euro fino mezzo milione di euro. Il primo lotto di biglietti è stato fissato nel numero complessivo di 46.080.000. E' il terzo lancio avvenuto in pochi mesi dopo i biglietti “Bianco Natale” e “Il villaggio di Natale”. La novità è il prezzo basso da 5 euro con i quali si può vincere una cifra monstre. Il secondo premio è da 100 mila euro.

Ci sono già le modalità di gioco che, per chi conosce il sistema del Gratta e Vinci, non è complicato. Bisogna trovare nella sezione “Numeri vincenti”, i numeri nascosti dall’immagine di cinque simboli “€” e, nella sezione “I tuoi numeri”, i numeri celati all’interno delle aree contraddistinte dalle scritte “GO”, “2X” e “5X”. Se ne “I tuoi numeri””, all’interno dell’area “GO”, si trovano, una o più volte, uno o più “Numeri vincenti”, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne “I tuoi numeri”, all’interno dell’area “2X”, si trovano, una o più volte, uno o più “Numeri vincenti”, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti moltiplicati per 2.

Se ne “I tuoi numeri”, all’interno dell’area “5X”, si trovano, una o più volte, uno o più “Numeri vincenti”, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti moltiplicati per 5. Se ne “I tuoi numeri”, all’interno delle aree “GO”, “2X” e “5X” si trova il simbolo fulmine si vince un premio di importo pari a 50 euro; se il simbolo è quello delle monete si vince un premio di importo pari a 100 euro; mentre il simbolo banconote permette di vincere un premio di importo pari a 200 euro.

