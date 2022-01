Bollette alle stelle? La tabella che ti salva il conto in banca: ecco come azzerare il salasso

11 gennaio 2022 a

Chi ha un bonus sociale potrebbe arginare l'impatto dei prossimo rincari delle bollette di luce e gas: sono circa 3 milioni le famiglie interessate dagli sconti sulla bolletta elettrica e 2,5 milioni quelle che possono usufruire del bonus gas. Lo rivela l'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente. Seguendo le tabelle pubblicate dall'Autorità si scopre che per le famiglie formate da due soli componenti il risparmio sarà pari a 134,10 euro, che andranno a sommarsi al bonus da 128 euro già garantito. I nuclei con 3-4 componenti beneficeranno invece di una maggiorazione di 163,80 euro (oltre ai 151 già previsti).

Per le famiglie più numerose, oltre i 4 componenti, la compensazione raggiungerà 192,60 euro, che si sommeranno ai 177 già garantiti. Sulle bollette elettriche il beneficio previsto, "per tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita", rivela sempre l'Autorità.

La compensazione integrativa determinata per la "fascia minima", cioè fino a 600 kWh annui, sarà pari a 43,20 euro. Per la "fascia media" (quella compresa tra 600-1200 kWh annui) l'incremento sarà di 77,40 euro, mentre le fasce con consumi superiori ai 1200 kWh annui beneficeranno di un aumento di 111,60 euro. La compensazione per i nuclei familiari fino a 4 componenti che sfruttino il servizio "per acqua calda sanitaria e/o uso cottura" sarà di 54,90 euro per tutte le zone climatiche, dalla A fino alla F. Per "acqua calda sanitaria e/o uso cottura + riscaldamento", l'incremento sarà di 134,10 euro per zone climatiche A/B, di 197,10 euro per zona C, di 296.10 euro per zona D, di 405 euro per zona E, di 474,30 euro per zona F.

