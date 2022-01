Green pass, "puniti" i pensionati: quali anziani non potranno ritirare l'assegno da martedì primo febbraio

21 gennaio 2022 a

Le nuove disposizioni del governo Draghi prevedono che per ritirare la pensione in Poste o in banca servirà il Green pass a partire dal prossimo martedì 1 febbraio. Si rinnova anche il meccanismo di anticipo del pagamento delle pensioni Inps presso gli uffici postali, che verrà a delinearsi con l'oramai tradizionale ordine alfabetico. Le date di riferimento dovrebbero essere comprese tra 25 gennaio e 31 gennaio. Il 25 sarebbe dunque il giorno di ritiro per i cittadini con cognome iniziante con lettera A e B. Il 26 gennaio sarebbe il turno dei cognomi con lettera C e D, il 27 quello dei cognomi dalla lettera E alla K, il 28 quello dei cognomi dalla lettera L alla O, il 29 (solo in mattinata) quello dei cognomi dalla lettera P alla R ed infine il 31 quello destinato ai cittadini con cognomi inizianti dalla lettera S fino alla Z.

Nelle banche, invece, il pagamento dell'assegno avviene i primi giorni del mese. Il calendario previsto per il 2022. Pensioni gennaio 2022 a partire da martedì 4; febbraio 2022 da martedì 1; marzo 2022 da martedì 1; aprile 2022 da venerdì 1; maggio 2022 da lunedì 2; giugno 2022 da mercoledì 1; luglio 2022 da venerdì 1; agosto 2022 da lunedì 1; settembre 2022 da giovedì 1; pensioni ottobre 2022 da sabato 1 per poste italiane e da lunedì 3 per gli altri istituti di credito; novembre 2022 da mercoledì 2; dicembre 2022 da giovedì 1.

In pratica è saltata la norma inserita inizialmente all'interno della bozza con la quale venivano considerate "esigenze essenziali e primarie" tutte quelle "indifferibili e urgenti connesse alla riscossione, presso gli sportelli di Poste italiane Spa e degli istituti di credito abilitati, di pensioni o emolumenti comunque denominati non soggetti ad obbligo di accredito", rivela il Giornale.

