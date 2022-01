Luca Zaia vota in una damigiana di vino? Sfondone senza precedenti: chi pubblica la foto prendendola per vera

27 gennaio 2022 a

"Un errore che non ha giustificazioni" quello commesso dal Giornale di Vicenza. Il quotidiano, infatti, ha pubblicato una foto che ritrae il governatore veneto Luca Zaia impegnato nella votazione per il presidente della Repubblica e intento a deporre la scheda con il nome non nell'urna che siamo abituati a vedere, ma in una damigiana di vino. Il giornale non ha fatto altro che pubblicare un meme, già diventato virale sui social.

Chi ha pescato quella fotografia e l'ha messa in pagina per la pubblicazione non si è accorto che al posto dell'urna, in gergo "insalatiera", ci fosse tutt'altra cosa. Un lettore di Dagospia, che ha notato e segnalatao l'anomalia, non ha potuto non porsi una domanda: "Era forse un omaggio alle migliori tradizioni venete?".

Nel frattempo il quotidiano ha provato a rimediare, pubblicando un messaggio di scuse: "Nell'edizione de Il Giornale di Vicenza in edicola giovedì 27 gennaio è stato pubblicato per errore un fotomontaggio che ritrae il governatore Luca Zaia mentre esprime il suo voto per il futuro presidente della Repubblica. È un errore che non ha giustificazioni. Ci scusiamo con il presidente del Veneto, con i lettori e con l'autrice del servizio, Roberta Labruna, che non ha alcuna responsabilità per la pubblicazione di una foto che non sarebbe mai dovuta arrivare in pagina".

