Bollette, il dramma nella foto rilanciata da Matteo Salvini: cifre-choc, italiani rovinati

09 febbraio 2022 a

a

a

"Intervento di ampia portata" contro il caro bollette. L'annuncio di Mario Draghi da Genova fa in poco tempo il giro del governo, arrivando anche a Matteo Salvini. Il leader della Lega, da sempre in prima fila contro i rincari, esulta: "Dopo mesi di proposte, richieste e insistenze della Lega, finalmente ci siamo". E in effetti l'aumento ha messo in ginocchio molte attività, già colpite dalla crisi legata alla pandemia.

Bollette luce e gas, come azzerare le commissioni: il trucco anti-stangata, ecco le cifre

A confermarlo il caso di un piccolo supermercato in provincia di Brescia. Il proprietario dell'esercizio ha infatti ricevuto una bolletta da 5.605,00 euro, di molto superiore ai 2.915,00 euro pagati nello stesso periodo del 2021. A maggior ragione se si considera che il supermercato ha riscontrato consumi maggiori nel 2021, rispetto all'anno successivo: si parla di 14,357 kWh a fronte dei 13,316 kWh nel 2022.

Tasse sulle cartelle del Fisco, la stangata del primo gennaio: esplodono gli interessi, ecco quanto paghi in più

"Famiglie, artigiani, commercianti e imprese hanno bisogno di interventi certi, veloci e concreti. Bene il Decreto Energia su cui lavora il governo, bene che ora tutte le forze politiche condividano con la Lega questa battaglia - ha detto ancora Salvini in una lunga lettera al Sole24Ore -. Siamo di fronte a un’emergenza nazionale che rischia di annullare i benefici dei fondi europei e di stroncare la ripresa". E proprio l'emergenza nazionale è l'obiettivo del presidente del Consiglio che dal capoluogo ligure ha rassicurato: "Il governo non dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica". Da qui "l'intervento di ampia portata nei prossimi giorni".

Bollette alle stelle? La tabella che ti salva il conto in banca: ecco come azzerare il salasso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.