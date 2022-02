Conto corrente, attenzione alla liquidità: importi troppo alti, quali rischi si corrono

10 febbraio 2022 a

I titoli di Stato sono ritornati ai livelli del primo semestre del 2020, prima dell'ondata del Covid-19 in Italia. La risalita degli interessi offre ottime opportunità di investimento a chi ha liquidità sul conto corrente. "Situazione completamente opposta, invece, per coloro i quali hanno già bond in portafoglio, poiché le quotazioni sul mercato secondario delle obbligazioni sono in calo da giorni", rivela il Giornale.

Chi ha sottoscritto i Btp Futura tra il 2020 e il 2021 ha visto diminuire il proprio investimento. Un calo degli interessi è possibile anche per chi ha acquistato Btp a “cedole ricche”, ovvero con emissioni sopra 100. Al contrario, i bond sotto 100 danno l’opportunità di maggiori guadagni. Il rendimento dei bond decennali ha raggiunto la percentuale dell’1,76%. Per i bond con scadenza a due anni, si può azzardare che nel 2022 daranno maggiori soddisfazioni rispetto al recente passato.

Tra gli aspetti positivi dei titoli di Stato c’è la certezza del capitale, anche se solo a scadenza, e anche la fiscalità di vantaggio del 12,50%, oltre al fatto che non sono soggetti a tassa di successione. Lo svantaggio può essere la variabilità del mercato in caso di cessione del titolo di Stato prima della naturale scadenza.

