Bollette alle stelle, il nuovo tetto-famiglie: rumors sul piano del governo, chi può usufruirne

Aumentano i prezzi delle bollette e con questi le persone in difficoltà. Per questo il governo sta pensando di allargare la platea dei destinatari degli aiuti, alzando il limite dei redditi Isee che permettono l'accesso ai bonus. L'intervento dell'ultima legge di Bilancio, quella di dicembre, non basta più. E i vertici dell'esecutivo guidato da Mario Draghi non escludono nemmeno un'ulteriore integrazione sui sussidi in questione. Tra le ipotesi al vaglio riportate dal Messaggero il cosiddetto modello francese con tariffe "amministrate" ed esteso, oltre che alle imprese, anche alle famiglie.

I numeri infatti non rincuorano: un pensionato con un assegno che supera di poco 1.000 euro ha appena ricevuto una bolletta del gas risalente al 2021. Il risultato? 387 euro per un solo mese, ossia più di tre volte quanto pagato un anno fa. Per non parlare poi della luce, dove il rincaro sarà addirittura maggiore. Non va meglio alle aziende. E allora in questo caso la soluzione strutturale che sta preparando il governo permetterebbe alle imprese energivore, e più in generale quelle in difficoltà, di accedere a uno stock di energia a tariffe fisse e "controllate", ben lontane dai prezzi di mercato. Come? Raddoppiando la produzione di gas nazionale.

Una soluzione che prenderebbe parecchio tempo, per cui si pensa a un cuscinetto, un meccanismo di anticipazione finanziaria dei risultati. L’ipotesi è di destinare alle imprese un minimo di 3 miliardi di metri cubi al prezzo indicativo tra 16 e 20 euro per megawattora, rispetto agli oltre 80 degli attuali prezzi di mercato. E ancora, potrebbe essere ceduta alle imprese energia rinnovabile elettrica passando per il Gse: si parla di circa 25 Terawatt trasferiti ai settori industriali a rischio chiusura ad un prezzo di 50 euro per megawattora per esempio, contro gli oltre 200 del mercato. La strada però è tutta in salita. A maggior ragione dopo che Paolo Gentiloni, commissario Ue per l'Economia ha affermato che i rincari dureranno a lungo.

