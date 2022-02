Banche, CredEm è l'istituto più solido in Italia: è al terzo posto nella classifica europea

11 febbraio 2022 a

a

a

Le maggiori banche del vecchio continente, secondo i dati diffusi dalla Bce, paiono godere di salute. Stando a questi dati l'istituto di credito italiano più solido sarebbe CredEm. Per sondare lo stato di salute delle banche continentali, è stata creata ad hoc la cosiddetta "classifica Srep", un acronimo che sta per "Supervisory review and Evaluation process", vale a dire "processo di revisione e valutazione prudenziale". Si misurano i rischi a livello di ogni singola banca per quanto concerne i requisiti patrimoniali.

"Tassa occulta sul conto corrente", i nostri risparmi nel mirino: quanto vogliono tenersi le banche, una patrimoniale?

Le banche europee fanno registrare un lievissimo miglioramento. Il capitale Cet1 sale anch'esso. "Devo essere sincero, quando è scoppiata la pandemia oltre un anno e mezzo fa, ero preoccupato perchè pensavo che avrebbe interrotto i miglioramenti realizzati nella pulizia di bilancio e nell’irrobustimento del bilancio", ha detto Andrea Enria, a capo del Consiglio di vigilanza della Bce, "ma questo non è avvenuto".

Conti correnti, il "salasso nascosto" in banca: gli indizi da tenere d'occhio

"Il Npe ratio nel terzo trimestre è del 2,2%", che significa ai suoi minimi storici da quando, per lo meno, esiste la vigilanza della Banca centrale europea". Per quanto concerne le banche italiane, il posto più alto è occupato dal Credito emiliano (CredEm), che si stabilisce al terzo gradino del podio in Europa. Per trovare il secondo istituto di credito nostrano in classifica bisogna scendere fino al 17° posto, occupato da Mediobanca. Seguono in graduatoria Unicredit e Intesa SanPaolo, rispettivamente al 28° e al 29° posto, mentre Banco Bpm occupa la casella 65. Monte dei Paschi di Siena si colloca all'87° posto, la Banca popolare di Sondrio al 92° ed infine la genovese Carige al 106°.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.