Pensioni, la tredicesima di luglio: ecco chi incassa un maxi-assegno, le cifre in ballo

Un nuovo importante incentivo è stato introdotto dal governo Draghi con il decreto Aiuti: un bonus di 200 euro erogato per il sostegno del reddito dei pensionati e dei lavoratori. Un importante aiuto che darà una mano alle famiglie per far fronte al caro prezzi. Il Ministro dell’Economia Daniele Franco ha riferito che la data presunta per il rilascio di tale buono sarà a luglio 2022. Con il decreto aiuti vengono stanziati 14 miliardi di euro per far fronte alla crisi economica scaturita dalla guerra in Ucraina.

Nel caso dei pensionati, verrà caricato direttamente nel cedolino della pensione senza bisogno di presentare la domanda. I 200 euro spetteranno a coloro che hanno un reddito annuo fino a 35mila euro, e a coloro che è prevista la quattordicesima i limiti di tale bonus saranno più ristretti.

È dato sapere che la maggiorazione sociale è riservata a coloro che hanno compiuti i 65 anni di età. Per potervi accedere è inoltre obbligatorio avere un reddito personale che sia inferiore a un importo pari a due volte il trattamento minimo di pensione. Tirando le somme avranno quindi diritto al bonus chi, nel 2022, per un importo che va dai 336 ai 655 euro, tutti coloro che hanno un reddito non superiore a 13.663,10 euro. Al di sopra di questa cifra l’incentivo spetterà solamente una somma parziale, che diminuirà man mano che il reddito si alza.



