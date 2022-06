Tasse, cambia la busta paga: cosa accadrà nei prossimi 4 mesi, tutte le cifre

20 giugno 2022 a

a

a

Le buste paga potrebbero cambiare totalmente, almeno per 4 mesi. Il governo, è soprattutto il ministero dello Sviluppo Economico guidato da Giancarlo Giorgetti, sta cercando di portare avanti una iniziativa per mettere ossigeno nelle tasche degli italiani sempre più stremati dal caro vita e dall'inflazione galoppante. Il leghista ha fatto sapere che "l’Italia è tra i Paesi con i salari più bassi anche perché lo Stato si porta a casa una buona parte della retribuzione lorda dei lavoratori". Il quadro però potrebbe peggiorare. Come ricorda il Corriere per il 2022 è prevista una inflazione al 6,3 per cento con un aumento degli stipendi del 3 per cento. E così nel corso di questa estate potrebbe scattare un ritocco ai salari già visibile in bista paga. Da luglio dovrebbero arrivare i bonus da 200 euro per i redditi fino a 35mila euro e a questi potrebbero aggiungersi nuove iniezioni di liquidità per far crescere le buste paga. Il punto di partenza potrebbe essere quello di un taglio del cuneo fiscale da 70 euro in busta paga.

L'abbandono di Giarrusso, ovvero la parabola del Savonarola

La misura potrebbe costare circa 2 miliardi ed è già partita la caccia alle coperture. Tra le ipotesi sul campo c'è quella di usare la tassa sugli extraprofitti delle società energetiche. A questo punto, tra le varie ipotesi torna anche quella proposta da Confindustria che aveva chiesto una riduzione strutturale del cuneo fiscale-contributivo da 16 miliardi di euro con benefici per i redditi da 35mila euro fino a 1.223 euro.

Attenzione alla busta paga e alla pensione: chi subirà lo scippo l'1 luglio, quanto si perde

E così, calcoli alla mano, per chi guadagna 20 mila euro di retribuzione annua lorda il cuneo contributivo si ridurrebbe complessivamente di 1.048 euro, di questi 699 euro sarebbero i risparmi per il lavoratore e 349 quelli per il datore di lavoro. Per chi guadagna 30mila euro lordi l’anno il cuneo contributivo si ridurrebbe di 1.573 euro. Il risparmio per il dipendente sarebbe di 1.048 euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.