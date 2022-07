Euro, la fine della moneta unica? Choc a Francoforte: cosa si vende la Bce

Andrea Valle 07 luglio 2022 a

a

a

Finisce in vendita il simbolo gigante dell'euro, che è stato per molti annidi fronte alla sede della Banca Centrale europea di Francoforte. Costa troppo mantenere la rappresentazione artistica della moneta unica, anche a causa dei frequenti episodi di vandalismo. Così la «Frankfurt Culture Committe», l'organizzazione no profit che l'ha preso in carico negli ultimi anni, ha deciso di dire addio all'opera iconica.

"Sapeva tutto, ha preferito fuggire dalla realtà". Guerra e crisi economica, la bomba di Tremonti: tutte le colpe di Mario Draghi

Come racconta il quotidiano inglese Telegraph, le spese per gestirla toccano quota 250mila euro l'anno. La scultura, alta quattordici metri e pesante cinquanta tonnellate, era stata costruita per celebrare l'introduzione della moneta unica nel 2001. Il progetto era stato ideato dall'artista tedesco Ottmar Horl.

Quando la Banca Centrale europea ha deciso di cambiare sede, però, decise di non portarsi dietro l'euro gigante circondato dalle dodici stelle gialle. Gli imbrattamenti e i vandalismi sono aumentati soprattutto negli ultimi due anni, mentre la ricerca di sponsorizzazioni per finanziare i costi di gestione della struttura non ha dato alcun esito. «Una notizia che fa sorridere» commenta Marco Campomenosi, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo. «È paradossale che questa Europa, che tenta di creare nuovi simboli per dare vita a una nuova identità, faccia poi fatica a mantenere e tutelari questi stessi simboli. Sic transit gloria mundi».

Manfred Pohl, il responsabile della manutenzione della scultura, al Telegraph ha sottolineato sconsolato come su 110 aziende contattate per proporre una sponsorizzazione, 90 non hanno nemmeno risposto. Prima è arrivata la scelta, nel 2015, di tagliare i costi, illuminazione compresa (adesso sono stati installati dei fari a Led). Infine, il triste epilogo di uno dei simboli del cuore finanziario del Continente. L'asta per la vendita al migliore offerente della scultura di Francoforte è in programma nel mese di ottobre. Al momento, secondo i responsabili della scultura, citati dal Telegraph, sarebbero arrivate già alcune offerte, anche se solo in autunno si conoscerà il destino dell'ex simbolo della moneta unica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.