Bollette-choc? Come risparmiare 400 euro: il trucco salva-risparmi

Il caro energia, conseguenza diretta del conflitto in Ucraina, ha reso difficile anche utilizzare gli elettrodomestici a casa. Ma cosa si potrebbe fare per risparmiare? Fare attenzione a piccoli dettagli potrebbe fare la differenza. Quando si fa la lavatrice, per esempio, sarebbe bene non farla per pochi capi ma magari aspettare qualche giorno e riempirla per bene, così da azionare meno lavaggi e di conseguenza pagare meno energia. Altro accorgimento è quello di avere un elettrodomestico di classe energetica elevata (A). In caso contrario, se si tratta per esempio di una classe energetica scarsa (G), allora il rincaro potrebbe addirittura superare i 200 euro all'anno.

La Repubblica passa in rassegna i consumi dei singoli elettrodomestici, tenendo in considerazione l'evoluzione dei prezzi: "Per una lavatrice da 8 chili in classe A, il 2021 presentava un conto di 39,6 euro che ai livelli del terzo trimestre lieviterebbe a 71,4, per poi esplodere a 142 in caso di aumento ancora nel quarto". 100 euro in più all'anno, insomma. Sempre che si abbia una classe alta, come la A. Stesso ragionamento per una lavastoviglie da 12 coperti: "Per 365 cicli all'anno costava solo 28,7 euro nel 2021 e sale a 51,5 euro con i costi del terzo trimestre per portarsi a 103 euro nell'ipotesi di maxi-rincari di fine anno".

Poi si passa a un frigorifero da 200 litri: "Il solo mantenimento passa dal costare 23 a 83 euro, nelle due ipotesi estreme (livelli di prezzo del 2021 e del quarto trimestre 2022)". E il forno? "Un forno acceso 100 volte in un anno da 10 a 36 euro". Per quanto riguarda la luce, infine, "una casa di poco più di 80 metri quadri vede il costo annuo passare da 66,7 a quasi 240 euro". Non meno tragico il capitolo gas: "La progressione è evidente anche solo per far bollire l'acqua della pasta: attività da 32 euro all'anno nel 2021, 44,8 euro con i prezzi attuali e quasi 90 con l'ipotesi peggiore".