"Il sentiero obbligato". Scuola, formazione e lavoro: segui la diretta streaming

"Sentiero obbligato", l'iniziativa di Libero per capire cosa non funziona, cosa non si è fatto e, soprattutto, cosa si dovrebbe fare per dare un futuro all'Italia.

Diretta streaming IL SENTIERO OBBLIGATO: scuola, formazione e lavoro

La nostra scuola è adeguata al mondo che cambia, forma e indirizza i giovani? Esistono percorsi formativi in grado di fornire strumenti intellettuali e al tempo stesso completare il percorso di chi si affaccia al lavoro? Come possiamo mettere a frutto la disponibilità delle risorse professionali già esistenti, collegando il fabbisogno delle aziende con le competenze dei lavoratori? Queste sono alcune delle domande a cui questa diretta web condotta da Paola Natali (visibile sul sito www.liberoquotidiano.it e sui nostri canali social) numerosi esponenti del mondo dell'università, delle professioni, della politica e delle imprese cercheranno di rispondere, stimolati dal direttore di Libero, Alessandro Sallusti, dal condirettore Pietro Senaldi e da Sandro Iacometti.