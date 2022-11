Benzina, quanto la pagheremo dall'1 dicembre: cambia tutto

22 novembre 2022 a

a

a

Con la manovra varata dal Consiglio dei Ministri, cambia il costo della benzina alla pompa. Dal 1 dicembre 22 lo sconto sulla benzina e il gasolio passa da 0.25 per litro a 0.15 mentre per il gpl da 0.085 per kg a 0.051. La riduzione degli sconti non ha effetto sugli autotrasportatori che possono contare su altri regimi agevolati. Lo stabilisce il decreto legge fiscale, approvato stasera in Consiglio dei Ministri. Previsti 200 milioni per le Marche per il 2022 (ai quali si aggiungono ulteriori 200 milioni nel ddl di bilancio). Per il trasporto pubblico locale ci sono 200 mln nel 2022; 150 nel 2023; 100 nel 2024. Intanto in questi giorni i prezzi sono in discesa. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,705 euro/litro (venerdì 1,714), con i diversi marchi compresi tra 1,692 e 1,707 euro/litro (no logo 1,707). Il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,813 euro/litro (contro 1,832), con le compagnie tra 1,794 e 1,837 euro/litro (no logo 1,808).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è a 1,852 euro/litro (1,861 il valore precedente) con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,784 e 1,907 euro/litro (no logo 1,762). La media del diesel servito scende a 1,957 euro/litro (contro 1,977), con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,885 e 2,012 euro/litro (no logo 1,861). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,772 a 0,785 euro/litro (no logo 0,758). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,041 e 2,423 (no logo 2,118).