Tredicesima, ecco quando arriva. Occhio: cosa cambia quest'anno

08 dicembre 2022 a

a

a

Quando verrà erogata la tredicesima quest'anno? La risposta è dicembre sia per i dipendenti pubblici che per quelli privati. I pensionati, invece, l’hanno già ricevuta sul cedolino dello scorso 1º dicembre. Si tratta - come spiega il Corriere della Sera - di una mensilità aggiuntiva dello stipendio prevista dal contratto nazionale. Quest’anno la tredicesima potrà essere di grande aiuto soprattutto sul fronte dei rincari delle bollette. Secondo Confcommercio, infatti, la mensilità aggiuntiva non servirà a rilanciare i consumi questa volta.

Bomba sulle tredicesime: arrivano ma... Ecco che fine faranno: Fisco in azione

Le stesse tredicesime, in realtà, avranno un valore più basso rispetto agli anni scorsi per via dell’inflazione. Ma per la precisione quando arriverà questa mensilità aggiuntiva? Di solito, viene erogata intorno al 15 dicembre. Ma c’è anche chi la eroga in prossimità del Natale. Alcune aziende, invece, anticipano lo stipendio di dicembre al 19-20, includendovi la tredicesima. Per quanto riguarda i dipendenti statali, il decreto Legge 350 del 25 settembre 2001 stabilisce che la mensilità extra debba essere pagata con lo stipendio di dicembre, che viene anticipato di qualche decina di giorni. Gli insegnanti delle scuole materne ed elementari riceveranno la tredicesima il 14 dicembre insieme allo stipendio relativo allo stesso mese.

Pensioni, il regalo ai magistrati: quello a cui il governo deve ripensare

Nel settore privato, invece, la data di arrivo della tredicesima dipende dai contratti nazionali dei diversi settori. Il contratto del Turismo, per esempio, dice che la tredicesima deve essere corrisposta "in occasione della ricorrenza natalizia". Nel caso degli Studi professionali e del settore chimico-farmaceutico, invece, "l’impresa è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13a mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale".