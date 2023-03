Cina, il report-choc: su cosa siamo "schiavi" dei comunisti

Michele Zaccardi 05 marzo 2023 a

a

a

Vaso di coccio tra Stati Uniti e Cina, l’Europa rischia di venire travolta dalla transizione ecologica accelerata che si è autoimposta. Il pericolo principale è di trovarsi a dipendere dall’estero per le forniture di tutte quei componenti necessari allo sviluppo delle tecnologie verdi, a cominciare dall’auto elettrica.

Come evidenzia uno studio della Cassa Depositi e Prestiti, i Paesi Ue non solo importano oltre l’80% delle materie prime “critiche”, ovvero tutti quei metalli e minerali indispensabili alla svolta green, ma rivestono «un ruolo spesso marginale nelle altre fasi» del processo produttivo. «L’industria europea» si legge nel documento «rischia di non riuscire a perseguire una leadership nelle filiere strategiche perla transizione ecologica» e «di compromettere anche la capacità di centrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile».

Stando alle stime della Commissione Ue, il raggiungimento della neutralità climatica farà aumentare la domanda annua di litio di 56 volte, quella di cobalto di 15 e quella di terre rare di 10. Il punto, quindi, è riuscire a soddisfare questo enorme fabbisogno, evitando di legarsi mani e piedi ai Paesi produttori che potrebbero sfruttare il proprio potere commerciale come arma di ricatto. Per mettere in sicurezza gli approvvigionamenti, Bruxelles sta lavorando a un pacchetto di misure, “European critical Material Acts”, che dovrebbe venire presentato questo mese.

"Sarà una guerra con la Cina". Caracciolo, terrificante retroscena sulle armi | Video

Oltre alla diversificazione delle forniture, il piano spinge anche sul riciclo delle batterie esauste, che potrebbe garantire il 52% della domanda di litio e il 58% di quella di cobalto. Una soluzione che, però, la Cdp ritiene inadeguata, sottolineando piuttosto l’importanza di incrementare l’estrazione domestica di materie prime (che potrebbe coprire il 30% del fabbisogno) e di investire su tutto il processo di raffinazione, al momento appaltato a Pechino. Il problema della dipendenza dall’estero, del resto, non riguarda solo metalli e terre rare. Tutta una serie di tecnologie chiave (come l’eolico, le batterie, i pannelli solari) sono prodotte per il 70% in soli tre Paesi, con la Cina in posizione di quasi monopolio. Il gigante asiatico, infatti, negli ultimi anni è emerso come il principale produttore mondiale e «ha utilizzato», si legge nello studio della Cdp, «la propria posizione dominante nelle catene di approvvigionamento globali come strumento di politica estera».

Per quanto riguarda i Paesi europei, in ben nove delle tecnologie identificate come strategiche dalla stessa Commissione Ue (tra cui batterie, robotica e fotovoltaico), «il ruolo dell’Europa appare spesso marginale». Ruolo che risulta addirittura «irrilevante» nelle fasi della produzione di batterie, motori di trazione e pannelli solari.